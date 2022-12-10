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Австралия ввела санкции против Ирана из-за поставок дронов рф

Австралия ввела санкции против Ирана из-за поставок дронов рф

Киев • УНН

 • 730858 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Правительство Австралии ввело санкции против россии и Ирана за нарушение прав человека и снабжение дронами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД Австралии.

Цитата

Под санкции в частности попали представители Ирана, причастные к поставкам в россию беспилотников для использования против Украины.

«Австралия присоединяется к партнерам, чтобы объявить о дальнейших адресных финансовых санкциях в отношении трех иранских физических лиц и одной компании, причастных к поставкам в россию беспилотников для использования против Украины. россия использует беспилотники иранского производства для нанесения ударов по гражданским лицам и объектам критической инфраструктуры с намерением лишить украинцев электроэнергии, отопления и воды, в ито время, как они сталкиваются с морозными зимними температурами», - отмечается в заявлении.

Также «правительство Австралии вводит санкции, как по закону Магнитского, в отношении 13 физических и двух юридических лиц, причастных к вопиющим нарушениям и злоупотреблениям прав человека».

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Отмечается, что среди них полиция нравов Ирана, Силы сопротивления Басидж и шесть иранцев, участвовавших в жестоком подавлении протестов после смерти Махсы «Джины» Амини и продолжающегося притеснения народа Ирана.

За нарушение прав человека также ввели санкции против семи российских лиц, причастных к покушению на бывшего лидера оппозиции Алексея Навального.

«Эти санкции направлены на тяжелые ситуации с правами человека, когда виновные продолжают действовать безнаказанно», - говориться в сообщении.

Дополнение

Как сообщает NBC News, высокопоставленные представители администрации Байдена заявляют, что россия предоставляет "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану в обмен на снабжение Тегераном оружия для войны в Украине.

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