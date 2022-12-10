Австралія ввела санкції проти Ірану через постачання дронів росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Уряд Австралії ввів санкції проти росії та Ірану за порушення прав людини та постачання дронів. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву МЗС Австралії.
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Під санкції зокрема потрапили представники Ірану, причетні до постачання до росії безпілотників для використання проти України.
«Австралія приєднується до партнерів, щоб оголосити про подальші адресні фінансові санкції щодо трьох іранських фізичних осіб та однієї компанії, причетних до постачання до росії безпілотників для використання проти України. росія використовує безпілотники іранського виробництва для завдання ударів по цивільних особах та об'єктах критичної інфраструктури з наміром позбавити українців електроенергії, опалення та води, у той час, коли вони стикаються з морозними зимовими температурами», - сказано в заяві.
Також «уряд Австралії вводить санкції, як за законом Магнітського, щодо 13 фізичних та двох юридичних осіб, причетних до кричучих порушень та зловживань прав людини».
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Зазначається, що серед них поліція моралі Ірану, Сили опору Басідж і шість іранців, що брали участь у жорстокому придушенні протестів після смерті Махси «Джини» Аміні та продовженні утиску народу Ірану.
За порушення прав людини також ввели санкції проти семи російських осіб, причетних до замаху на колишнього лідера опозиції Олексія Навального.
«Ці санкції спрямовані на важкі ситуації з правами людини, коли винні продовжують діяти безкарно», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Як повідомляє NBC News, високопосадовці адміністрації Байдена заявляють, що росія надає "безпрецедентний рівень" військової та технічної підтримки Ірану в обмін на постачання Тегераном зброї для війни в Україні.