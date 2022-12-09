Канада ввела санкции против россии, Ирана и Мьянмы из-за нарушений прав человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Канада в пятницу ввела новые санкции против россии, Ирана и Мьянмы, сославшись на нарушение прав человека их правительствами, передает УНН.
Детали
Эти меры включают санкции в отношении 33 нынешних или бывших высокопоставленных должностных лиц и шести организаций, причастных к «систематическим нарушениям прав человека» в отношении российских граждан, протестовавших против вторжения россии в Украину, говорится в заявлении министерства иностранных дел Канады.
После вторжения россии 24 февраля Канада ввела санкции в отношении более 1500 физических и юридических лиц из россии и беларуси.
Санкции также были наложены на 22 человека в Иране, в том числе на должностных лиц судебной, пенитенциарной системы и правоохранительных органов, а также на политических лидеров, таких как старшие помощники верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и деятелей государственных СМИ.
Санкции в отношении Ирана были введены на следующий день после того, как Иран повесил человека, осужденного за ранение ножом охранника и блокировку улицы в Тегеране, по сообщению полуофициального информационного агентства Tasnim, что стало первой подобной казнью в связи с недавними антиправительственными беспорядками.
«Нужно сделать еще много работы, но Канада никогда не перестанет отстаивать права человека», — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Канада заявила, что кроме Ирана и россии также ввела санкции в отношении 12 физических и трех юридических лиц в Мьянме, которые выполняют ключевые функции от имени вооруженных сил Мьянмы, способствуют поставке оружия вооруженным силам и способствуют насилию со стороны военных.
Военные захватили власть в результате переворота в Мьянме в прошлом году. Правозащитники говорят, что теперь хунта регулярно применяет казнь как «политический инструмент».
По данным правозащитной организации, документирующей нарушения со стороны вооруженных сил Мьянмы, более 16 500 человек были арестованы, и более 13 000 из них остаются под стражей после переворота.