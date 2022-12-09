Канада ввела санкции против россии, Ирана и Мьянмы из-за нарушений прав человека

Детали

Эти меры включают санкции в отношении 33 нынешних или бывших высокопоставленных должностных лиц и шести организаций, причастных к «систематическим нарушениям прав человека» в отношении российских граждан, протестовавших против вторжения россии в Украину, говорится в заявлении министерства иностранных дел Канады.

После вторжения россии 24 февраля Канада ввела санкции в отношении более 1500 физических и юридических лиц из россии и беларуси.

Санкции также были наложены на 22 человека в Иране, в том числе на должностных лиц судебной, пенитенциарной системы и правоохранительных органов, а также на политических лидеров, таких как старшие помощники верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и деятелей государственных СМИ.

Санкции в отношении Ирана были введены на следующий день после того, как Иран повесил человека, осужденного за ранение ножом охранника и блокировку улицы в Тегеране, по сообщению полуофициального информационного агентства Tasnim, что стало первой подобной казнью в связи с недавними антиправительственными беспорядками.

«Нужно сделать еще много работы, но Канада никогда не перестанет отстаивать права человека», — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Канада заявила, что кроме Ирана и россии также ввела санкции в отношении 12 физических и трех юридических лиц в Мьянме, которые выполняют ключевые функции от имени вооруженных сил Мьянмы, способствуют поставке оружия вооруженным силам и способствуют насилию со стороны военных.

Военные захватили власть в результате переворота в Мьянме в прошлом году. Правозащитники говорят, что теперь хунта регулярно применяет казнь как «политический инструмент».

По данным правозащитной организации, документирующей нарушения со стороны вооруженных сил Мьянмы, более 16 500 человек были арестованы, и более 13 000 из них остаются под стражей после переворота.