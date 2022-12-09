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Канада ввела санкції проти росії, Ірану та М'янми через порушення прав людини

Канада ввела санкції проти росії, Ірану та М'янми через порушення прав людини

Київ • УНН

 • 599517 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Канада в п'ятницю ввела нові санкції проти росії, Ірану та М'янми, пославшись на порушення прав людини їхніми урядами, передає УНН.

Деталі

Ці заходи включають санкції щодо 33 нинішніх або колишніх високопосадовців та шести організацій, причетних до «систематичних порушень прав людини» щодо російських громадян, які протестували проти вторгнення росії в Україну, йдеться у заяві міністерства закордонних справ Канади.

Після вторгнення росії 24 лютого Канада ввела санкції щодо понад 1500 фізичних та юридичних осіб із росії та білорусі.

Санкції також були накладені на 22 особи в Ірані, у тому числі на високопосадовців судової, пенітенціарної системи та правоохоронних органів, а також на політичних лідерів, таких як старші помічники верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та діячів державних ЗМІ.

Санкції щодо Ірану були введені наступного дня після того, як Іран повісив людину, засуджену за поранення ножем охоронця та блокування вулиці в Тегерані, за повідомленням напівофіційного інформаційного агентства Tasnim, що стало першою подібною карою у зв'язку з недавніми антиурядовими заворушеннями. 

«Треба зробити ще багато роботи, але Канада ніколи не перестане відстоювати права людини», — заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Канада заявила, що крім Ірану та росії, також ввела санкції щодо 12 фізичних та трьох юридичних осіб у М'янмі, які виконують ключові функції від імені збройних сил М'янми, сприяють постачанню зброї збройним силам та сприяють насильству з боку військових.

Військові захопили владу внаслідок перевороту у М'янмі минулого року. Правозахисники кажуть, що тепер хунта регулярно застосовує страту як «політичний інструмент».

За даними правозахисної організації, яка документує порушення з боку збройних сил М'янми, понад 16 500 осіб було заарештовано, і понад 13 000 із них залишаються під вартою після перевороту.

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