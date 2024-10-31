Австралия изменила Большую печать: отсутствует ссылка на монарха

Формальный символ суверенитета Австралии, ее Большая печать, был переделан без ссылки на монарха, что нарушило более чем 120-летнюю традицию и вызвало критику относительно "республиканизма втайне", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Новая версия Большой печати Австралии - церемониального штампа, утвержденного монархом и используемого на ключевых документах, которыми осуществляются королевские полномочия в Австралии, - была утверждена королевскими ордерами, подписанными премьер-министром Энтони Албанизом и королем Карлом III во время его визита в Дом правительства в Канберре в начале этого месяца.

Дизайн был подготовлен Королевским монетным двором Австралии и представляет собой герб Австралии, окруженный плетенкой, национальной цветочной эмблемой.

Был заменен дизайн, в котором слова "Елизавета Вторая королева Австралии" окружали герб Австралии, впервые разрешенный для использования королевским указом в 1973 году. Эта версия была проверена правительством Уитлама, которое настаивало на исключении исторических ссылок на Британию из модернизированного дизайна. Печать ранее была относительно неизменной с момента ее введения королевой Викторией в 1900 году и использования федерацией в следующем году.

Премьер-министр и кабинет министров подтвердили, что эмблема 2024 года была одобрена королем по рекомендации премьер-министра.

Предыдущая Большая печать Австралии, впервые разрешенная к использованию королевским указом в 1973 году. Фотография: Национальный архив Австралии

Сенатор от Либеральной национальной партии Джеймс Макграт, теневой помощник министра лидера оппозиции, раскритиковал то, что он назвал секретностью изменения дизайна.

Макграт сказал: "Лейбористское правительство Албаниза любит скрываться от общественности. Удаление Албанизом любого упоминания монарха - это скрытый республиканизм".

Филип Бенвелл, национальный председатель Австралийской монархической лиги, сказал, что изменение дизайна соответствует тому, что считает шагами правительства Албаниза к республиканизму.

Повторяя слова Макграта, он также назвал смену дизайна "скрытым республиканизмом". "Это то, чего мы ждем от этого правительства", - сказал Бенвелл.

Относительно мягкие республиканские настроения Австралии были поставлены в центр внимания во время визита короля и королевы в Канберру и Сидней в этом месяце, отмечает издание.

«Вы не наш король!": сенатор-абориген бросила вызов королю Чарльзу в Австралии