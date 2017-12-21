Авиаудар в сирийской провинции Идлиб: 19 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил о том, что, согласно данным наблюдателей, в провинции Идлиб в результате авиа удара погибли 19 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Группа наблюдателей сообщила, что удар нанесли: сирийская армия или российская авиация. Среди погибших — семеро детей, ранения получили еще 25 человек.
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Начиная с 2011 года в Сирии продолжается гражданская война — многоуровневый вооруженный конфликт. За годы военных действий сторонами конфликта стали не только локальные силы, но и международные организации, военные группировки и мировые державы. Общее число жертв оценивается от 300 до 500 тысяч человек.
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Напомним, в РФ заявили, что их военные начали возвращаться из Сирии.