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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Авиаудар в сирийской провинции Идлиб: 19 погибших

Киев • УНН

 • 11797 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил о том, что, согласно данным наблюдателей, в провинции Идлиб в результате авиа удара погибли 19 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Авиаудар в сирийской провинции Идлиб: 19 погибших

Группа наблюдателей сообщила, что удар нанесли: сирийская армия или российская авиация. Среди погибших — семеро детей, ранения получили еще 25 человек.

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Начиная с 2011 года в Сирии продолжается гражданская война — многоуровневый вооруженный конфликт. За годы военных действий сторонами конфликта стали не только локальные силы, но и международные организации, военные группировки и мировые державы. Общее число жертв оценивается от 300 до 500 тысяч человек.

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Напомним, в РФ заявили, что их военные начали возвращаться из Сирии.

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