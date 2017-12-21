Авіаудар у сирійській провінції Ідліб: 19 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив про те, що, згідно з даними спостерігачів, у провінції Ідліб у результаті авіа удару загинули 19 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Группа спостерігачів повідомила, що удар завдали: сирійська армія або ж російська авіація. Серед загиблих – семеро дітей, поранень зазнали ще 25 осіб.
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Починаючи з 2011 року у Сирії триває громадянська війна – багаторівневий збройний конфлікт. За роки військових дій сторонами конфлікту стали не тільки локальні сили, а й міжнародні організації, військові угруповання та світові держави. Загальна кількість жертв оцінюється від 300 до 500 тисяч людей.
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Нагадаємо, у РФ заявили, що їх військові почали повертатися із Сирії.