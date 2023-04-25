Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам. Кроме того, наши защитники сбили 10 вражеских БпЛА различных типов",- отметили в Генштабе.

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Также в Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян.