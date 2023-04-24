Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Мерлін” та 1 - “Орлан-10”, а також 8 дронів-камікадзе типу “Ланцет", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
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Також у Генштабі повідомили, що за минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 станції радіоелектронної боротьби противника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 186 420 осіб.