Ще плюс 690: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 186420 осіб, 3675 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 186420 (+690) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3675 (+3) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1) од,
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- артилерійських систем – 2837 (+5) од,
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- РСЗВ – 539 (+0) од,
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- засоби ППО ‒289 (+0) од,
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- літаків – 308 (+0) од,
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- гелікоптерів – 294 (+1) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4),
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- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) од,
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- спеціальна техніка ‒ 339 (+2).
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Доповнення
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