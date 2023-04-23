Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних - "Орлан-10" та "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу “Ланцет”), - зазначили у Генштабі ЗСУ.
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Також у Генеральному штабі ЗСУ додали, що "підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника".