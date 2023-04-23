Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БПЛА противника (2 разведывательных - "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа “Ланцет”), - отметили в Генштабе ВСУ.

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Также в Генеральном штабе ВСУ добавили, что "подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще два важных военных объекта противника".