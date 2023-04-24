Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА типа “Мерлин” и 1 - “Орлан-10”, а также 8 дронов-камикадзе типа “Ланцет", - отметили в Генштабе ВСУ.
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Также в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 186 420 человек.