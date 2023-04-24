Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Цитата

"Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА типа “Мерлин” и 1 - “Орлан-10”, а также 8 дронов-камикадзе типа “Ланцет", - отметили в Генштабе ВСУ.

Дополнение

Также в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 186 420 человек.