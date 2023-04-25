Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також 3 удари по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того, наші захисники збили 10 ворожих БпЛА різних типів",- зазначили у Генштабі.
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Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
Нагадаємо
Минулої доби авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян.