Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 2 - по позициям его ЗРК. Наша артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков", - говорится в сообщении.
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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 120 160 человек, 3140 танков и сотен единиц военной техники.
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