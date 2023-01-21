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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага - Генштаб

Киев • УНН

 • 1001511 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага - Генштаб

Цитата

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 2 - по позициям его ЗРК. Наша артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков", - говорится в сообщении.

Добавим

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 120 160 человек, 3140 танков и сотен единиц военной техники.

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