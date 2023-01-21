Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага - Генштаб

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"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 2 - по позициям его ЗРК. Наша артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков", - говорится в сообщении.

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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 120 160 человек, 3140 танков и сотен единиц военной техники.

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