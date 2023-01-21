Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 120 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 120 160 осіб, 3140 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 21.01.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 120 160 (+860) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3140 (+1),
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- бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15),
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- артилерійських систем – 2135 (+6),
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- РСЗВ – 443 (+1),
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- засобів ППО ‒ 220 (+0),
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- літаків – 287 (+0),
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- гелікоптерів – 277 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5),
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- крилатих ракет ‒ 749 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 17 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15),
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- спеціальної техніки ‒ 193 (+3).
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Доповнення
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