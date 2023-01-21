ЗСУ відбили атаки рашистів в районі 12 населених пунктів Донбасу

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Розпочалася 332 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.



Протягом доби противник завдав 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Нагадаємо

Російська окупаційна армія завдала ударів по Сумської області. Під вогнем опинилися дві громади. Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.