ВСУ отбили атаки рашистов в районе 12 населенных пунктов Донбасса

Детали

Начались 332 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.



В течение суток противник нанес 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов. Также совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Никополя.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Белогоровка, Роздоловка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка на Донетчине.

Напомним

Российская оккупационная армия нанесла удары по Сумской области. Под огнем оказались две общины. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.