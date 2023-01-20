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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Російська армія обстріляла 2 громади на Сумщині

Київ • УНН

 • 1159871 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Російська окупаційна армія завдала ударів по Сумської області. Під вогнем опинилися дві громади. Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Російська армія обстріляла 2 громади на Сумщині

Цитата

“Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади та завдали по них 27 ударів. По Білопільській громаді ворог бив із мінометів, 20 прильотів. По Есманьській громаді росіяни вели вогонь теж із мінометів, 7 прильотів”, — написав Живицький.

За його словами, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо

Сьогодні окупанти з артилерії атакували два населені пункти Херсонської області. У результаті обстрілів постраждав 15-хлопець та чоловік, якому відірвало ногу.

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