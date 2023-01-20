Російська армія обстріляла 2 громади на Сумщині

Цитата

“Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади та завдали по них 27 ударів. По Білопільській громаді ворог бив із мінометів, 20 прильотів. По Есманьській громаді росіяни вели вогонь теж із мінометів, 7 прильотів”, — написав Живицький.

За його словами, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо

Сьогодні окупанти з артилерії атакували два населені пункти Херсонської області. У результаті обстрілів постраждав 15-хлопець та чоловік, якому відірвало ногу.