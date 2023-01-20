Российская армия обстреляла 2 общины в Сумской области

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“В течение дня россияне обстреляли две приграничные громады и нанесли по ним 27 ударов. По Белопольской общине враг бил из минометов, 20 прилетов. По Есманьской общине русские вели огонь тоже из минометов, 7 прилетов”, — написал Живицкий.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним

Сегодня оккупанты из артиллерии атаковали два населенных пункта Херсонской области. В результате обстрелов пострадал 15-летний парень и мужчина, которому оторвало ногу.