Российская армия обстреляла 2 общины в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Российская оккупационная армия нанесла удары по Сумской области. Под огнем оказались две общины. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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“В течение дня россияне обстреляли две приграничные громады и нанесли по ним 27 ударов. По Белопольской общине враг бил из минометов, 20 прилетов. По Есманьской общине русские вели огонь тоже из минометов, 7 прилетов”, — написал Живицкий.
По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним
Сегодня оккупанты из артиллерии атаковали два населенных пункта Херсонской области. В результате обстрелов пострадал 15-летний парень и мужчина, которому оторвало ногу.