Херсонщина: в результаті обстрілу постраждав 15-річний хлопець

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“Окупанти обстріляли два населених пункти. Під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик. Через обстріл села Новодмитрівка Бериславського району постраждав 1 чоловік — йому відірвало ногу. Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу”, — повідомив Тимошенко.

Нагадаємо

Внаслідок ракетного удару по Краматорську на Донеччині, пошкоджено дитсадок, школу та профілакторій, відомо про одну загиблу людину.