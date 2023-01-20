Херсонщина: в результаті обстрілу постраждав 15-річний хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Сьогодні окупанти з артилерії атакували два населені пункти Херсонської області. У результаті обстрілів постраждав 15-хлопець та чоловік, яокму відірвало ногу. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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“Окупанти обстріляли два населених пункти. Під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик. Через обстріл села Новодмитрівка Бериславського району постраждав 1 чоловік — йому відірвало ногу. Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу”, — повідомив Тимошенко.
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