Херсонщина: в результате обстрела пострадал 15-летний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня оккупанты из артиллерии атаковали два населенных пункта Херсонской области. В результате обстрелов пострадал 15-летний парень и мужчина, которому оторвало ногу. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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“Оккупанты обстреляли два населенных пункта. Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранения 15-летний мальчик. Из-за обстрела села Новодмитровка Бериславского района пострадал 1 человек — ему оторвало ногу. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь”, — сообщил Тимошенко.
Напомним
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