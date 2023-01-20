Херсонщина: в результате обстрела пострадал 15-летний парень

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“Оккупанты обстреляли два населенных пункта. Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранения 15-летний мальчик. Из-за обстрела села Новодмитровка Бериславского района пострадал 1 человек — ему оторвало ногу. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь”, — сообщил Тимошенко.

Напомним

В результате ракетного удара по Краматорску на Донетчине, повреждены детсад, школа и профилакторий, известно об одном погибшем человеке.