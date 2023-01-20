Ракетний удар по Краматорську: відомо про жертву
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Дитсадок, школа та профілакторій пошкоджено внаслідок ракетного удару по Краматорську на Донеччині, відомо про одну загиблу людину, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Всього було три удари нанесено - виключно по цивільній інфраструктурі. Це поруч дитячий садочок, одна зі шкіл та приватний заклад - профілакторій. Також пошкоджені частково будинки багатоквартирні, які знаходяться поруч. (...) Наразі є підтвердження про одну загиблу особу", - розповів Кириленко.
Деталі
Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко оприлюднив наслідки "прильотів" і зазначив, що "ворог завдав 3 ракетні удари по місту". І що у пошкоджених будівлях розбиті вікна та пошкоджено дах.
Зі слів голови ОВА, наразі підраховуються збитки та надається вся необхідна допомога.
Доповнення
Російські окупанти зранку завдали ракетний удар по Краматорську у Донецькій області.