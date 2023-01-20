Ракетний удар по Краматорську: відомо про жертву

Цитата

"Всього було три удари нанесено - виключно по цивільній інфраструктурі. Це поруч дитячий садочок, одна зі шкіл та приватний заклад - профілакторій. Також пошкоджені частково будинки багатоквартирні, які знаходяться поруч. (...) Наразі є підтвердження про одну загиблу особу", - розповів Кириленко.

Деталі

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко оприлюднив наслідки "прильотів" і зазначив, що "ворог завдав 3 ракетні удари по місту". І що у пошкоджених будівлях розбиті вікна та пошкоджено дах.

Зі слів голови ОВА, наразі підраховуються збитки та надається вся необхідна допомога.

Доповнення

Російські окупанти зранку завдали ракетний удар по Краматорську у Донецькій області.