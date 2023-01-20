росіяни вранці вдарили по Краматорську, ракета впала біля дитсадка - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Російські окупанти зранку завдали ракетний удар по Краматорську у Донецькій області, повідомили у соцмережах голова Донецької ОВА Павло Кириленко та мер Краматорська Олександр Гончаренко у п'ятницю, 20 січня, пише УНН.
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"Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюємо", - повідомив Кириленко у Telegram.
"Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З’ясовуємо наслідки", - додав Гончаренко у Facebook.
Деталі
За словами голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 20 січня наступна:
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- На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка Вугледарської громади і Веселе Комарської громади - без жертв.
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- На Донецькому напрямку протягом доби відбувалися обстріли Курахівської громади: у Кураховому пошкоджено будинок, також були прильоти по Гірнику та прилеглим селам. На ранок два масованих артобстріли пережила Авдіївка - ніхто не постраждав.
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- На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Бахмуті, 1 людина поранена в Іванівському Бахмутської громади. Вночі постраждав Часів Яр: пошкоджено 4 будинки та дитсадок. Напружена ситуація в Соледарській громаді: під вогнем Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка та околиці Соледара.
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- На Лисичанському напрямку 2 людини загинули у Дробишевому. Також у громаді 4 будинки пошкоджено у Закітному, обстріляні Лиман, Торське і Зарічне.
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Доповнення
Російські окупанти 19 січня вбили чотирьох цивільних осіб у Донецькій області.