Донеччина: росіяни вбили ще чотирьох цивільних

Цитата

"За 19 січня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Дробишевому, 1 у Бахмуті та 1 у Максимільянівці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.

Деталі

З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1313 мирних жителів Донецької області, поранили ще 2866.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Сили оборони відбили атаки рашистів в районі 16 населених пунктів Донбасу.