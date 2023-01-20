Донеччина: росіяни вбили ще чотирьох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Російські окупанти 19 січня вбили чотирьох цивільних осіб у Донецькій області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у п'ятницю, 20 січня, у Telegram, пише УНН.
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"За 19 січня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Дробишевому, 1 у Бахмуті та 1 у Максимільянівці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.
Деталі
З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1313 мирних жителів Донецької області, поранили ще 2866.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Сили оборони відбили атаки рашистів в районі 16 населених пунктів Донбасу.