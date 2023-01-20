Донецкая область: россияне убили еще четырех гражданских

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"За 19 января россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Дробышево, 1 в Бахмуте и 1 в Максимильяновке. Еще 3 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

Детали

С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1313 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2866.

На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Силы обороны отбили атаки рашистов в районе 16 населенных пунктов Донбасса.