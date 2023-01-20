Донецкая область: россияне убили еще четырех гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Российские оккупанты 19 января убили четырех гражданских в Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в пятницу, 20 января, в Telegram, пишет УНН.
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"За 19 января россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Дробышево, 1 в Бахмуте и 1 в Максимильяновке. Еще 3 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
Детали
С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1313 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2866.
На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Силы обороны отбили атаки рашистов в районе 16 населенных пунктов Донбасса.