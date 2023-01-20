Герої України відбили атаки рашистів в районі 16 населених пунктів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 16 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
Деталі
Противник завдав протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах.
Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняється.
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський перед конференцією з військової допомоги його країні в Рамштайні знову закликав поставити основні бойові танки Leopard і розкритикував уряд ФРН