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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Герои Украины отбили атаки рашистов в районе 16 населенных пунктов Донбасса

Киев • УНН

 • 987733 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Военнослужащие Украины отбили атаки российской оккупационной армии в районе 16 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

Герои Украины отбили атаки рашистов в районе 16 населенных пунктов Донбасса

Детали

Противник нанес за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных удара и совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины есть повышенная угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.

Враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском - обороняется.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекамянское, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Дилиевка, Водяное, Мар’инка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное на Запорожье.

Напомним

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