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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Зеленський розкритикував ФРН через позицію щодо танків Leopard

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський перед конференцією з військової допомоги його країні в Рамштайні знову закликав поставити основні бойові танки Leopard і розкритикував уряд ФРН. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Зеленський розкритикував ФРН через позицію щодо танків Leopard

Деталі

В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, опублікованому ввечері в четвер, 19 січня, Зеленський заявив, що не вважає за прийнятне прагнення Берліна орієнтуватися в постачанні озброєнь на інші країни, а не на власні можливості.

"Зараз не час торгуватися, а час виживати. Ми маємо вижити", - сказав Зеленський. За його словами, Захід хоче ще пів року вести дискусії, натомість в Україні щодня помирають люди.

"Якщо у вас є танки Leopard, дайте їх нам", – закликав глава української держави. Він наголосив при цьому, що Україна захищається від російського вторгнення і не планує нападати на Росію. "Ці танки Leopard не їздитимуть Росією. Ми обороняємося", - сказав він.

Нагадаємо

Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки Leopard німецького виробництва до України, щоб допомогти їй у відбитті російської агресії до тих пір, поки США не погодяться відправити свої власні танки Abrams, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених німецьких чиновників.

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