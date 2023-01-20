Зеленский раскритиковал ФРГ из-за позиции по танкам Leopard

Детали

В интервью немецкому телеканалу ARD, опубликованном вечером в четверг, 19 января, Зеленский заявил, что не считает приемлемым стремление Берлина ориентироваться в поставках вооружений на другие страны, а не на собственные возможности.

"Сейчас не время торговаться, а время выживать. Мы должны выжить", - сказал Зеленский. По его словам, Запад хочет еще полгода вести дискуссии, зато в Украине ежедневно умирают люди.

"Если у вас есть танки Leopard, дайте их нам", – призвал глава украинского государства. Он подчеркнул при этом, что Украина защищается от российского вторжения и не планирует нападать на Россию. "Эти танки Leopard не будут ездить по России. Мы обороняемся", - сказал он.

Напомним

Германия не позволит союзникам отправлять танки Leopard немецкого производства в Украину, чтобы помочь ей в отражении российской агрессии до тех пор, пока США не согласятся отправить свои собственные танки Abrams, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников.