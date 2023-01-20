россияне утром ударили по Краматорску, ракета упала возле детсада - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области, сообщили в соцсетях глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и мэр Краматорска Александр Гончаренко в пятницу, 20 января, пишет УНН.
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"Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - ракета упала вблизи детсада. Последствия удара устанавливаем", - сообщил Кириленко в Telegram.
"Ракетный удар по Краматорску. Опять по гражданской инфраструктуре. Выясняем последствия", - добавил Гончаренко в Facebook.
Детали
По словам главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 20 января следующая:
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- На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка Угледарской громады и Веселое Комарской громады - без жертв.
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- На Донецком направлении в течение суток происходили обстрелы Кураховской громады: в Курахово поврежден дом, также были прилеты по Горняку и близлежащим селам. На утро два массированных артобстрела пережила Авдеевка - никто не пострадал.
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- На Горловском направлении 1 человек погиб в Бахмуте, 1 человек ранен в Ивановском Бахмутской громады. Ночью пострадал Часов Яр: повреждены 4 дома и детсад. Напряженная ситуация в Соледарской громаде: под огнем Роздоловка, Федоровка, Васюковка, Парасковеевка и окрестности Соледара.
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- На Лисичанском направлении 2 человека погибли в Дробышево. Также в громаде 4 дома повреждены в Закитном, обстреляны Лиман, Торское и Заречное.
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Дополнение
Российские оккупанты 19 января убили четырех гражданских в Донецкой области.