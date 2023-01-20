россияне утром ударили по Краматорску, ракета упала возле детсада - ОВА

Цитата

"Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - ракета упала вблизи детсада. Последствия удара устанавливаем", - сообщил Кириленко в Telegram.

"Ракетный удар по Краматорску. Опять по гражданской инфраструктуре. Выясняем последствия", - добавил Гончаренко в Facebook.

Детали

По словам главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 20 января следующая:



На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка Угледарской громады и Веселое Комарской громады - без жертв.

направлении под обстрелами Угледар и Богоявленка Угледарской громады и Веселое Комарской громады - без жертв.

На Донецком направлении в течение суток происходили обстрелы Кураховской громады: в Курахово поврежден дом, также были прилеты по Горняку и близлежащим селам. На утро два массированных артобстрела пережила Авдеевка - никто не пострадал.

направлении в течение суток происходили обстрелы Кураховской громады: в Курахово поврежден дом, также были прилеты по Горняку и близлежащим селам. На утро два массированных артобстрела пережила Авдеевка - никто не пострадал.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Бахмуте, 1 человек ранен в Ивановском Бахмутской громады. Ночью пострадал Часов Яр: повреждены 4 дома и детсад. Напряженная ситуация в Соледарской громаде: под огнем Роздоловка, Федоровка, Васюковка, Парасковеевка и окрестности Соледара.

направлении 1 человек погиб в Бахмуте, 1 человек ранен в Ивановском Бахмутской громады. Ночью пострадал Часов Яр: повреждены 4 дома и детсад. Напряженная ситуация в Соледарской громаде: под огнем Роздоловка, Федоровка, Васюковка, Парасковеевка и окрестности Соледара.

На Лисичанском направлении 2 человека погибли в Дробышево. Также в громаде 4 дома повреждены в Закитном, обстреляны Лиман, Торское и Заречное.

направлении 2 человека погибли в Дробышево. Также в громаде 4 дома повреждены в Закитном, обстреляны Лиман, Торское и Заречное.

Дополнение

Российские оккупанты 19 января убили четырех гражданских в Донецкой области.