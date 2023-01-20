Ракетный удар по Краматорску: известно о жертве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Детсад, школа и профилакторий повреждены в результате ракетного удара по Краматорску в Донецкой области, известно об одном погибшем человеке, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Всего было три удара нанесено - исключительно по гражданской инфраструктуре. Это рядом детский сад, одна из школ и частное заведение - профилакторий. Также повреждены частично дома многоквартирные, которые находятся рядом. (...) Сейчас есть подтверждение об одном погибшем человеке", - рассказал Кириленко.
Детали
Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко обнародовал последствия "прилетов" и отметил, что "враг нанес 3 ракетных удара по городу". И что в поврежденных зданиях разбиты окна и повреждена крыша.
По словам главы ОВА, сейчас подсчитываются убытки и оказывается вся необходимая помощь.
Дополнение
Российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области.