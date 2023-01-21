Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 120 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 120 160 человек, 3140 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 21.01.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 120 160 (+860) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3140 (+1),
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- боевых бронированных машин ‒ 6256 (+15),
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- артиллерийских систем – 2135 (+6),
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- РСЗО – 443 (+1),
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- средств ПВО ‒ 220 (+0),
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- самолетов – 287 (+0),
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- вертолетов – 277 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5),
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- крылатых ракет ‒ 749 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 17 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4918 (+15),
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- специальной техники – 193 (+3).
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Дополнение
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