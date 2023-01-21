Ворог продовжує спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках - Генштаб

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"Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів, основні зусилля зосереджує на спробах повної окупації Донецької області. Вів безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Продовжує спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках - веде оборону", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і “дронів-камікадзе” залишається по всій Україні.

Протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зазначено у зведенні.

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