Враг продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Оккупант продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, передает УНН.
Цитата
"Враг не отказывается от своих захватнических планов, основные усилия сосредотачивает на попытках полной оккупации Донецкой области. Вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации. На других направлениях - ведет оборону", - говорится в сообщении.
Добавим
По данным Генштаба, угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и “дронов-камикадзе” остается по всей Украине.
В течение суток противник совершил 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указано в сводке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 120 тысяч