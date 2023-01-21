Враг продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях - Генштаб

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"Враг не отказывается от своих захватнических планов, основные усилия сосредотачивает на попытках полной оккупации Донецкой области. Вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации. На других направлениях - ведет оборону", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и “дронов-камикадзе” остается по всей Украине.

В течение суток противник совершил 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указано в сводке.

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