Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження ворога - Генштаб

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"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників", - йдеться у повідомленні.

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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 120 160 осіб, 3140 танків та сотень одиниць військової техніки.

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