Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження ворога - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по позиціях його ЗРК. Наша артилерія також уразила район зосередження загарбників", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 120 160 осіб, 3140 танків та сотень одиниць військової техніки.
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