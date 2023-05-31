Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу.
За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 32 ударных БпЛА типа "Shahed"", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.
Напомним
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.