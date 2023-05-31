Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 ударні БпЛА типу "Shahed"", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо

Українська авіація за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.