Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Наша авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також, минулої доби було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу", - йдеться у повідомленні.

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Також у Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.

Надаємо

Під час ворожої атаки БПЛА на Київ було знищено більш як 20 повітряних цілей.