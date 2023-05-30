Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Наша авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки было уничтожено 4 вражеских разведывательных БпЛА различного типа", - говорится в сообщении.

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Также в Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.

Напомним

Во время вражеской атаки БПЛА на Киев было уничтожено более 20 воздушных целей.