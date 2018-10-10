Авиация ГСЧС начала интенсивное тушение пожара на арсенале в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сегодня начала интенсивное тушение пожара на 6-м арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области. Об этом сегодня сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Сегодня утром проведена авиационная разведка технической территории базы. Во время разведки выявлено 6 очагов тления. С 10:00 начала на полную мощность работать пожарная авиация ГСЧС для тушения пожара", - сказал он.
Сейчас, по словам Чечеткина, уже зафиксировано с 6 очагов тление только 3 очагов.
"Мы видим положительную динамику. Ситуация улучшается", - добавил он.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.