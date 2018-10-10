Авиация ГСЧС начала интенсивное тушение пожара на арсенале в Черниговской области

"Сегодня утром проведена авиационная разведка технической территории базы. Во время разведки выявлено 6 очагов тления. С 10:00 начала на полную мощность работать пожарная авиация ГСЧС для тушения пожара", - сказал он.

Сейчас, по словам Чечеткина, уже зафиксировано с 6 очагов тление только 3 очагов.

"Мы видим положительную динамику. Ситуация улучшается", - добавил он.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.