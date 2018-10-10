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Авіація ДСНС розпочала інтенсивне гасіння пожежі на арсеналі на Чернігівщині

Авіація ДСНС розпочала інтенсивне гасіння пожежі на арсеналі на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 8282 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Авіація Державної служби України з надзвичайних ситуацій сьогодні розпочала інтенсивне гасіння пожежі на 6-му арсеналі Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області. Про це сьогодні повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні зранку проведено авіаційну розвідку технічної території бази. Під час розвідки виявлено 6 осередків тління. З 10 годин почала на повну потужність працювати пожежна авіація ДСНС для гасіння пожежі", - сказав він.

Наразі, за словами Чечоткіна, вже зафіксовано з 6 осередків тління тільки 3 осередки.

"Ми бачимо позитивну динаміку. Ситуація покращується", - додав він.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.

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