Авиакатсрофа в Иране: эксперты идентифицировали тело одного из пилотов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Украинские эксперты идентифицировали первое тело украинца, погибшего в результате авиакатастрофы украинского боинга в Иране. Об этом шла речь в эфире телеканала 1+1, передает УНН.
"Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего возле Тегерана 8 января после попадания иранской ракеты в самолет МАУ", - говорилось в сообщении.
По информации СМИ, удалось идентифицировать тело одного из пилотов.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.