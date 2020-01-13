Авіакатсрофа в Ірані: експерти ідентифікували тіло одного з пілотів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Українські експерти ідентифікували перше тіло українця, що загинув в результаті авіакатастрофи українського боїнгу в Ірані. Про це йшлося в ефірі телеканалу 1+1, передає УНН.
“Українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув поблизу Тегерана 8 січня після потрапляння іранської ракети в літак МАУ”, — йшлося у повідомленні.
За інформацією ЗМІ, вдалося ідентифікувати тіло одного з пілотів.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військовою ракетою.