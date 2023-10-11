Авдеевка: россияне убили одного и ранили двух гражданских — офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В результате утреннего обстрела Авдеевки, что в Донецкой области, погиб по меньшей мере один мирный житель, и на двое получили ранения. По факту этой атаки возбуждено уголовное производство. Об обстоятельствах гибели и травмирования жителей Авдеевки сообщили в офисе Генерального прокурора, передает УНН.
Цитата
“Военные РФ убили одного и ранили двух гражданских в Авдеевке — начато расследование. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”,
Детали
По данным следствия, войска государства-агрессора нанесли удары по жилым кварталам города утром 11 октября 2023 года. Один из вражеских снарядов прилетел во двор частного дома. Его хозяин, которому было 85 лет, погиб на месте.
Кроме того, ранения получили женщина 44 лет и 69-летний мужчина. Их с переломами доставили в больницу. Медики оказали помощь женщине, а мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.
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Напомним
россияне утром выпустили по Авдеевке около 10 ракет. Попали в многоэтажки и коксохимический завод.