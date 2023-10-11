Авдіївка: росіяни вбили одного та поранили двох цивільних — Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В результаті ранкового обстрілу Авдіївки, що на Донеччині загинув щонайменше один мирний мешканець, і ще двоє зазнали поранень. За фактом цієї атаки порушено кримінальне провадження. Про обставини загибелі та травмування жителів Авдіївки повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.
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“Військові рф вбили одного та поранили двох цивільних в Авдіївці — розпочато розслідування. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)”,
Деталі
За даними слідства, війська держави-агресора завдали ударів по житловим кварталам міста зранку 11 жовтня 2023 року. Один зі ворожих снарядів прилетів на повір’ї приватного будинку. Його хазяїн, якому було 85 років, загинув на місці.
Крім того, поранення зазнали жінка 44 років та 69-річний чоловік. Їх з переломами доставили до лікарні. Медики надали допомогу жінці, а чоловіка ушпиталили. Нині він перебуває у реанімації.
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Нагадаємо
росіяни зранку випустили по Авдіївці близько 10 ракет. Влучили в багатоповерхівки та коксохімічний завод.