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Окупанти намагаються намацати слабкість в нашій обороні в районі Авдіївки - речник Генштабу

Окупанти намагаються намацати слабкість в нашій обороні в районі Авдіївки - речник Генштабу

Київ • УНН

 • 920314 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Зі вчорашнього дня рф веде активні бойові дії в районі Авдіївки, щоб знайти слабкі місця в українській обороні. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише УНН.

Цитата

«Російські окупанти силами підрозділів трьох своїх механізованих бригад, які належать до восьмої загальновійськової армії російських окупантів, дійсно, зі вчорашнього дня ведуть активні штурмові дії в районі Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського», - сказав Андрій Ковальов.

«Цими днями російські окупанти намагаються намацати слабкість в нашій обороні в районі Авдіївки», - вказав речник.

Деталі

За словами речника Генштабу, основна мета окупантів - це сповільнити або взагалі зупинити український успішний наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Також вони намагаються взяти Авдіївку в оточення і таким чином спробувати відтягнути українські резервні сили на Авдіївський напрямок в такий спосіб, щоб Збройні сили України послабили свій наступальний тиск, зазначив він.

Довгострокові наступальні дії російських окупантів на Авдіївському напрямку вчора і сьогодні не мали жодного успіху. За минулу добу відбулося по всій лінії фронту 107 бойових зіткнень, а біля Авдіївки - близько сорока атак ворога. В результаті росіяни втратили штурмовик Су-25 та 16 танків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масовані атаки рф на Авдіївку: Барабаш розповів, як вдалося уникнути жертв серед цивільних

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