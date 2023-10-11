Окупанти намагаються намацати слабкість в нашій обороні в районі Авдіївки - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Зі вчорашнього дня рф веде активні бойові дії в районі Авдіївки, щоб знайти слабкі місця в українській обороні. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише УНН.
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«Російські окупанти силами підрозділів трьох своїх механізованих бригад, які належать до восьмої загальновійськової армії російських окупантів, дійсно, зі вчорашнього дня ведуть активні штурмові дії в районі Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського», - сказав Андрій Ковальов.
«Цими днями російські окупанти намагаються намацати слабкість в нашій обороні в районі Авдіївки», - вказав речник.
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За словами речника Генштабу, основна мета окупантів - це сповільнити або взагалі зупинити український успішний наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Також вони намагаються взяти Авдіївку в оточення і таким чином спробувати відтягнути українські резервні сили на Авдіївський напрямок в такий спосіб, щоб Збройні сили України послабили свій наступальний тиск, зазначив він.
Довгострокові наступальні дії російських окупантів на Авдіївському напрямку вчора і сьогодні не мали жодного успіху. За минулу добу відбулося по всій лінії фронту 107 бойових зіткнень, а біля Авдіївки - близько сорока атак ворога. В результаті росіяни втратили штурмовик Су-25 та 16 танків.
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