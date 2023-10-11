Оккупанты пытаются нащупать слабость в нашей обороне в районе Авдеевки - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Со вчерашнего дня рф ведет активные боевые действия в районе Авдеевки, чтобы найти слабые места в украинской обороне. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет УНН.
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«Российские оккупанты силами подразделений трех своих механизированных бригад, принадлежащих к восьмой общевойсковой армии российских оккупантов, действительно, со вчерашнего дня ведут активные штурмовые действия в районе Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского», - сказал Андрей Ковалев.
«В эти дни российские оккупанты пытаются нащупать слабость в нашей обороне в районе Авдеевки», - указал спикер.
Детали
По словам представителя Генштаба, основная цель оккупантов - это замедлить или вообще остановить украинское успешное наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Также они пытаются взять Авдеевку в окружение и таким образом попытаться оттянуть украинские резервные силы на Авдеевское направление таким образом, чтобы Вооруженные силы Украины ослабили свое наступательное давление, отметил он.
Долгосрочные наступательные действия российских оккупантов на Авдеевском направлении вчера и сегодня не имели никакого успеха. За минувшие сутки произошло по всей линии фронта 107 боевых столкновений, а возле Авдеевки - около сорока атак врага. В результате россияне потеряли штурмовик Су-25 и 16 танков.
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