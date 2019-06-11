Авария на Дунае: Украина поможет Венгрии и Южной Кореи искать туристов

"Расстояние от места трагедии до границы с Украиной - 1500 км. После длительного поиска тела погибших туристов могут обнаружить и на территории Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков поставил задачу подразделениям системы МВД, которые могут это отследить, активировать работу на поиск граждан Республики Корея, тела которых до сих пор не нашли. МВД координирует действия с Румынской стороной. Мы сделаем все необходимое, чтобы помочь в поиске погибших", - сказал Троян.

По информации полиции, сейчас продолжаются поиски еще четырех погибших.

Напомним, 1 июня, в Венгрии спасатели и волонтеры решили расширить территорию, на которой уже третьи сутки ведутся поиски пропавших без вести в результате столкновения прогулочного судна с круизным лайнером, что произошло вечером 29 мая в Будапеште на реке Дунай.