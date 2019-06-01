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Аварія на Дунаї: в Угорщині розширили пошуки зниклих безвісти

Аварія на Дунаї: в Угорщині розширили пошуки зниклих безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. В Угорщині рятувальники та волонтери вирішили розширити територію, на якій вже третю добу ведуться пошуки зниклих безвісти внаслідок зіткнення прогулянкового судна з круїзним лайнером, що сталося ввечері 29 травня в Будапешті на річці Дунай. Про це повыдомляє УНН з посиланням на DW.

Станом на суботу, 1 червня, доля 21-ї особи - 19-и пасажирів прогулянкового судна і двох членів екіпажу - досі залишається невідомою. Оскільки усі туристи з цього судна були з Південної Кореї, до рятувальної операції приєдналися фахівці з цієї країни. У суботу пошуки проводяться на відстані до 50 кілометрів вниз за течією Дунаю. Починаючи з понеділка угорські та південнокорейські аквалангісти мають розпочати обстежувати затонуле судно у пошуках загиблих - наразі умови для підводних пошуків на Дунаї є складними через підняття рівня води внаслідок рясних дощів, інформує агенція новин dpa. Експерти припускають, що тіла загиблих можуть перебувати всередині судна.

До пошуків залучені також рятувальники із сусідньої до Угорщини Сербії, оскільки тіла загиблих могли бути віднесені течією річки аж на територію цієї країни.

Внаслідок зіткнення двох пасажирських суден на річці Дунай ввечері 29 травня загинули щонайменше семеро людей. На борту одного із суден, яке перекинулося та затонуло, перебували 35 людей: 33 туристів із Південної Кореї та двоє членів екіпажу з Угорщини. Усі семеро загиблих - туристи. Причини катастрофи з'ясовують. 30 травня угорська поліція затримала капітана круїзного лайнера, яким виявився 64-річний українець.

Як повідомляв УНН, Центральний окружний суд Буди у Будапешті арештував на місяць капітана теплохода Viking Sygin, громадянина України Юрія С. у зв’язку з аварією з прогулянковим катером на річці Дунай

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